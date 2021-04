Mostra Sesc de Música abre inscrições para a 5ª edição

CB Correio Braziliense

Os selecionados vão apresentar seus trabalhos durante a mostra, que será on-line - (crédito: Divulgação)

As inscrições para a 5ª edição da Mostra Sesc Musical vão abrir nesta sexta-feira (30/4) e seguem até 30 de maio. No final, serão 12 grupos selecionados para receber cachês de até R$ 2,4 mil. O objetivo é estimular e valorizar a arte local autoral e descobrir novos talentos. Devido à pandemia, o festival será on-line e as apresentações serão gravadas entre os dias 27 a 30 de maio, no Teatro Garagem. As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível aqui.

Além da apresentação, as bandas escolhidas vão gravar entrevistas nas quais poderão contar um pouco de sua história. Para a apresentação, cada grupo vai tocar três músicas. Tudo será gravado e vai ao ar pelo canal do YouTube do Sesc-DF. A mostra é uma grande oportunidade para que os artistas ganhem visibilidade e tenham a possibilidade de conseguir futuros trabalhos. A curadoria do projeto ocorre entre os dias 1 a 6 de maio.

Vale ressaltar que o Teatro Sesc Garagem na 913 sul é um dos espaços mais importantes da cena artística brasiliense e já foi palco de várias apresentações. Cássia Eller, Raimundos, Legião Urbana e Zélica Duncan já passaram por lá.



Serviço:

5ª edição da Mostra Sesc de Música

De 27 a 30 de maio.

Inscrições pelo formulário de 30 de abril até 5 de maio