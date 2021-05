Robert Pattinson fecha acordo de exclusividade com a Warner

CB Correio Braziliense

(crédito: David LivingstonAFP)

Robert Pattinson assinou um acordo de exclusividade com o estúdio da Warner que permitirá ao ator acesso a papéis em primeira mão, seja para estrelar ou para produzir em projetos de todas as plataformas do estúdio, incluindo a HBO Max.

Pattinson, que será o novo Batman, poderá assinar, pela primeira vez, como produtor do estúdio, antes de serem anunciados para o cinema, TV ou vídeo sob demanda para Warner Bros. Pictures, New Line Cinema e Warner Bros. Television, além da plataforma de streaming.

O ator mostrou sua animação em uma entrevista para a Deadline. “Warner Bros Pictures e HBO sempre foram sinônimos de cinema inovador. Estou emocionado por trabalhar com eles para descobrir novas empolgantes vozes no cinema e na televisão, e ajudar a dar vida a suas visões. Eu adorei trabalhar com o estúdio ao longo dos anos e tenho muito respeito por sua dedicação. ”

A parceria não é uma surpresa para os fãs, já que o ator dará vida ao Batman. Assim, é interessante para a Warner atrelar ao máximo o nome de Pattinson em futuros projetos da casa.

O novo filme, terá a direção de Matt Reeves e conta com Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell. O filme, que faria sua estreia em outubro de 2021, foi adiado pela Warner e agora só chega aos cinemas em 4 de março de 2022.

l