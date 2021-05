Série brasileira com Liniker, Manhãs de setembro ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Amazon Prime/ Reprodução)

O Amazon Prime divulgou nesta quinta-feira (27/5) o trailer da série nacional Manhãs de setembro. A série de Luis Pinheiro e Dainara Toffoli tem estreia marcada para o dia 25 de junho.

Em Manhãs de setembro, a cantora e atriz Liniker vive Cassandra, mulher cuja maré de azar parece estar mudando. Ela aluga um apartamento para morar com o namorado, Ivaldo (Thomás Aquino) e acaba de conseguir um emprego como motogirl, no centro de São Paulo. A carreira de Cassandra como cover da cantoera Vanusa também ai de vento e pompa.

Toda essa paz está ameaçada com a chegada de Leide (Karine Teles), com quem Cassandra teve um envolvimento no passado. Ela chega trazendo Gersinho (Gustavo Coelho) dizendo que o rapaz é filho de Cassandra. O elenco de Manhãs de setembro ainda traz Linn da Quebrada Paulo Miklos, Isa Ordoñez, Clodd Dias e Gero Camilo.