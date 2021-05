Carla Diaz recebe primeira dose da vacina contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Carla Diaz/Instagram)

A atriz e ex-BBB Carla Diaz, 30 anos, recebeu nesta quinta-feira (27/5) a primeira dose da vacina contra covid-19. Em seu perfil nas redes sociais, Carla compartilhou o vídeo do momento e na legenda falou o motivo de receber a dose tão cedo.

No ano passado, a atriz foi diagnosticada com câncer na tireoide. Curada, Carla ainda está sob supervisão médica devido o tratamento recente e por isso pertence ao grupo de risco da covid-19 por ser considerada paciente imunossuprimida.

No inicio de maio foi aberto o cadastramento e agendamento para que pacientes com comorbidades pudessem receber o imunizante. Entre as comorbidades estão os pacientes imunossuprimidos, o que gerou duvidas sobre a vacinação contra a covid-19 em pacientes com câncer.

Dia mundial da Tireoide

Comemorada no dia 25 de maio, o dia mundial da tireoide tem como objetivo chamar a atenção da população para pequena glândula na base do pescoço, responsável por produzir hormônios que influenciam todas as células, tecidos e órgãos do corpo que regulam o metabolismo.

Carla compartilhou que ficou sabendo sobre a possibilidade de se vacinar através do médico cirurgião que a acompanha. Aproveitando o momento, a atriz compartilhou algumas informações sobre a doença e deixou o alerta

"Aliás falando em tireoide, vcs sabiam que:

- 18 milhões de brasileiros têm hipotireoidismo.

- câncer na tireoide é o 5º mais comum nas mulheres.

- O diagnóstico precoce evita cirurgias maiores e permite uma cirurgia como a minha feita pela boca e sem cicatriz.

- hipotireoidismo sem tratamento causa alteração no metabolismo, depressão, lentidão no pensamento e esquecimento, aumento do colesterol e outros sintomas.

Por isso a importância de nos cuidarmos e estarmos alerta para o nosso corpo!"