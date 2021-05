Sasha e João curtem lua de mel em hotel com diárias de mais de R$ 100 mil

DL Douglas Lima/Estado de Minas

(crédito: Reprodução/instagram )

Após se casarem em uma cerimônia íntima no último sábado (22/05) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Sasha Meneghel e o cantor gospel João Figueiredo já partiram para as Ilhas Maldivas, situadas no Oceano Índico, para curtir a lua de mel.

Eles estão hospedados no resort de luxo Soneva Jani, que cobra até US$ 20.130,00 por dia, o equivalente a R$ 106,9 mil, em suas suítes.



Entretanto, o ninho de amor de Sasha e João, é mais humilde: custa "apenas" R$ 18,8 mil. Na suíte, há uma piscina privativa. Algumas unidades têm toboágua no último andar, que deságua diretamente na lagoa.



Ainda conta com cinema mudo sobre a água, bem como quadra de tênis, labirinto de jardins, ecocentro e área de recreação infantil na ilha principal. E oferece uma série de opções gastronômicas, como a sala de queijo, de chocolate e a de sorvete, além da adega privativa com uma seleção de vinhos.



A filha de Xuxa Meneghel decidiu fazer um tour pelo quarto em que está com o marido no resort com vista paradisíaca para o mar.



"Quero passear pelo quarto. A gente quer mostrar para vocês como esse lugar é apaixonante", iniciou Sasha via stories do Instagram, mostrando um piso em vidro que permite que, enquanto se faz as refeições, se veja o mar sob seus próprios pés. A suíte também possui uma cobertura de teto retrátil sobre a cama do casal com vista para o céu, para os pombinhos observarem as estrelas.

Na sequência dos stories, o cantor brinca, ao sentar no sofá: "Aqui você deita e faz amor", e foi rebatido por Sasha: "Está cag**** meus stories!".



Confira, abaixo, algumas fotos do resort, localizado na Ilha de Medhufaru, uma das principais das Ilhas Maldivas.