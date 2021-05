Sasha se casa com João Figueiredo usando tênis

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

É comum quando uma famosa se casa que as atenções estejam voltadas para o modelito da noiva. Imagine quando a noiva é Sasha Meneghel, cujo nascimento teve cenas exibidas no Jornal Nacional. Pois, a filha de Xuxa oficializou a união com João Figueiredo e, nos pés, chamava a atenção um par de tênis All star.

O acessório foi notado por seguidores de Sasha, como a apresentadora Astrid Fontelle. Isso porque tanto Sasha como João compartilharam fotos do momento nas redes sociais. As imagens foram acompanhadas de declarações de amor de ambos os lados.

"Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", afirmou Sasha. Atenção para outro detalhe: ela assina a declaração usando o sobrenome do rapaz.

"Que sejam ainda mais felizes! Seus lindinhos", comentou a atriz Bruna Marquezine no post de Sasha.

João também se declarou para a amada nas redes sociais. "A nossa canção sempre foi o amor. Agora ela vai tocar pra sempre! Eu me casei com a minha melhor amiga", escreveu.