Lucas Penteado é acusado de suposto cárcere privado por ex-namorada e nega

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

O ex-BBB Lucas Penteado foi acusado por uma jovem de mantê-la em cárcere privado e de agressão, no começo de fevereiro, quando o ator abandonou o reality.



Segundo o UOL, Lucas afirma que ela teria ido à sua casa "sem ser convidada, com malas". Ele se posicionou para que ela não ficasse em sua casa, até mesmo devido a pandemia, devido a oito pessoas já morarem com o ex-BBB em um único quarto.

"Quando os pais [da suposta vítima] foram buscá-la, ela não queria ir embora do apartamento porque disse que me amava e queria casar comigo. (...) O pai dela a obrigou a ir embora," disse Lucas.

A queixa foi prestada no dia 16 de maio, na Delegacia de Defesa da Mulher, no estado de São Paulo. Penteado negou as acusações e disse que, no momento em que eles estavam juntos, a porta de sua casa estava destrancada e ela ficou o tempo todo com o celular.

Ele também negou qualquer desavença com sua mãe, Andrea Penteado, como dito pela suposta vítima. Segundo a menina, o ator teria pego o celular dela e trancado a porta, além de fazer pressão para ter relações sexuais com ela.

Por fim, ela declarou que está iniciando tratamento psicológico para lidar com a depressão, advinda a partir deste suposto episódio vivido com Lucas.