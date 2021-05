Poeta Bráulio Bessa apresenta melhora, mas continua internado

VO Victória Olímpio

(crédito: Bráulio Bessa/Instagram/Reprodução)

O poeta Bráulio Bessa apresentou melhora após ter sido internado em decorrência a covid-19. Nas redes sociais, a equipe do artista compartilhou nota na noite desta quinta-feira (27/5) informando sobre o estado de saúde. Bessa teve melhora gradativa e uma redução da inflamação pulmonar que apresentava.

"Hoje, 27 de maio, Bráulio Bessa permanece internado em decorrência da covid-19, mas segue apresentando melhora gradativa, inclusive com a redução da inflamação pulmonar. Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Continuamos agradecemos as mensagens, a energia positiva e o carinho de sempre", informou o comunicado.

Bráulio foi internado no dia 25 de maio com baixa saturação e sentindo cansaço. Por precaução, ele foi internado na UTI em hospital de Fortaleza. Após melhora, ele foi transferido para um leito no hospital onde seguiu com quadro estável.