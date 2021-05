Bráulio Bessa, poeta do "Encontro com Fátima", é internado com covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Bra?ulio Bessa/Instagram/Reprodução)

O poeta Bráulio Bessa, parceiro do programa Encontro com Fátima, da TV Globo, está internado devido à covid-19. Na noite desta quarta-feira (26/5), foi informado nas redes sociais do artista que ele foi diagnosticado com o vírus há nove dias e precisou ser internado na UTI, mas foi transferido para um quarto após melhora.

"Informamos que no dia 16 de maio, Bráulio Bessa sentiu sintomas relacionados à covid-19, sendo testado positivo logo no dia seguinte. No dia 25 de maio, com baixa saturação e sentindo cansaço, deu entrada no hospital, sendo internado na UTI por precaução", informou o comunicado.

O artista está com o quadro estável, mas segue internado: "Já no dia seguinte, com sinais de melhora, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito, onde se encontra agora, assistido pela equipe médica e com quadro estável. Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Agradecemos as mensagens e o carinho de sempre".

Nos comentários da publicação, fãs e famosos como Fátima Bernardes, Selton Mello, Juliette Freire e Fabrício Carpinejar desejam melhoras ao cantor. "Que melhore logo, poeta", "Ele está em minhas orações", "Estamos te esperando! Melhoras!" e "Deus te proteja" foram alguns dos comentários na publicação.