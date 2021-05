Guia Musical de Brasília ganha oitava edição nesta sexta (28/5)

(crédito: Divulgação)

Depois de dois anos sem edições, o Guia Musical de Brasília está de volta. A 8ª edição traz o maestro Ney Rosauro na capa. Autor do Concerto nº 1 para marimba e orquestra, o percussionista é um dos mais importantes do mundo. No guia Rosauro, conta um pouco sobre sua história e trajetória na música.



Além dele, o guia traz entrevistas com o cantor e compositor Joel Oliveira, responsável pelo projeto Música e poesia para todxs e com o saxofonista Ademir Júnior, autor do livro Os caminhos da improvisação. Também integram a edição a cantora Patricia Duboc, cujo repertório variado vai desde a MPB até o gospel, e Virgínia Feu Rosa, importante artista do Distrito Federal, além de Paula Zimbres, contrabaixista e cantora da cidade.



A revista traz ainda a programação musical de vários bares, restaurantes, teatros e espaços culturais da cidade, além da divulgação do trabalho de músicos e professores do Distrito Federal. O Guia serve como uma grande base de dados, pois disponibiliza o contato desses profissionais e facilita a intermediação entre professores e potenciais alunos.



“Estamos preparando uma live com músicos de Brasília e do Rio para contar a história dessa revista que é tão importante para os artistas da nossa cidade”, conta Joaquim Barroncas, criador do projeto. Figuras importantes da música na cidade, como o compositor Clodo Ferreira, Henrique Neto, professor e diretor da Escola de Música Raphael Rabello, o flautista Sérgio Moraes e o maestro Cláudio Cohen também deram depoimentos para falar da importância do Guia para o Distrito Federal e para todos os amantes de música.



O Guia Musical 2021 é gratuito e está disponível para o público em bares, museus, restaurantes, espaços culturais e escolas de música. A edição da revista foi feita por Antônio Carlos Queiroz.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel