'Quando soltaram os cachorros': processo cênico da Andaime Cia de Teatro - (crédito: Divulgação)

Quando soltaram os cachorros é o novo projeto on-line da Andaime cia de teatro. O experimento cênico é uma livre adaptação, inspirada na novela literária Dodecaedro, do escritor Caio Fernando Abreu. O grupo vai compartilhar o processo criativo ao vivo, pelo canal da companhia no YouTube. As transmissões, abertas ao público, ocorrerão entre 4 e 6 junho e 11 e 13 do mesmo mês, às 16h20 e 17h20. Cada encontro terá duração de 30 minutos.

A inspiração no texto de Caio Fernando Abreu é vinculada ao aspecto de confinamento proposto pelo autor. O público poderá contribuir com a construção da performance por meio do chat. O material ficará disponível durante 12 meses nos perfis do grupo no Facebook, no Instagram e no Youtube.

“Tendo como uma de suas referências o período da ditadura no Brasil, acredito que essa nova abordagem da Andaime, suscita discussões vigentes e de grande abrangência tanto no que se refere ao desastroso quadro da covid-19 no país, como às reflexões que são despertadas em cada íntimo”, afirma Roustang Carrilho, um dos atores do grupo, em nota. Ele também destaca a ausência das trocas de energias das apresentações presenciais. “Estamos todos carentes de trocas afetivas”, pontua.

Como dispositivo de abertura para com público, cada personagem do experimento cênico trará uma cor e um signo do zodíaco. A desejada participação do público vai permitir a multiplicação das possibilidades na construção das dramaturgias.

Patrícia Del Rey, uma das integrantes do grupo, assinala que a trama do texto de Abreu é semelhante ao isolamento social ocasionado pela pandemia. “Metaforicamente, os cachorros loucos estão soltos nos nossos quintais, nos espreitando, nos ameaçando. A cada dia que passa, dessa atual conjuntura política que enfrentamos, ficamos mais próximos de um encontro com esses cachorros loucos, pois além de precária, essa situação ainda se apresenta como uma crescente ameaça aos nossos direitos”, avalia a atriz, em nota.

O projeto é ganhador do edital Fac on-line, que financiou dezenas de iniciativas culturais virtuais.

Quando soltaram os cachorros

Canal da Andaime cia de teatro. Entre 4 e 6 junho e 11 e 13 de junho, às 16h20 e 17h20. Apresentação on-line da performance Quando soltaram os cachorros. Entrada gratuita.