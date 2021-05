Bráulio Bessa, poeta do Encontro, tem alta após internação por covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Bráulio Bessa/Instagram/Reprodução)

O poeta Bráulio Bessa, poeta do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, teve alta hospitalar neste sábado (29/5) após internação por covid-19.

o momento foi compartilhado pelo poeta nas redes sociais. A equipe do artista aproveitou o espaço para agradecer a equipe médica que tratou dele e aos fãs que mandaram muitas mensagens positivas. "Esse momento tão esperado finalmente chegou! Podem ter certeza que o carinho, as mensagens e a energia de vocês fizeram a diferença para a rápida recuperação do Bráulio! Do fundo do coração, nosso muito obrigado!!", diz a mensagem.

Bráulio chegou a ser internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última terça-feira (25/5), mas foi para o quarto no dia seguinte.