Ator Rodrigo Sant'Anna recebe alta do hospital, no Rio de Janeiro

(crédito: Divulgação )

O ator e humorista Rodrigo Sant'Anna recebeu alta do hospital neste domingo (30/5). Ele estava internado desde quinta-feira (27/5), com covid-19, no Rio de Janeiro.

Rodrigo tem 40 anos de idade não apresentou sintomas graves da covid-19, tendo tosse e febre baixa nos primeiros dias e mantendo a saturação do pulmão em níveis considerados normais.

"Ainda estou aqui no hospital, recebi alta agora. Antes de sair daqui, eu não sei nem se vou conseguir falar (...) Queria agradecer a toda equipe do Hospital Vitória, a gente chega aqui dentro e fica isolado e eles passam a ser nossa família", afirmou, emocionado, num stories na conta dele no Instagram.