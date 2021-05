Globo vai reprisar série Verdades secretas em agosto

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/Divulgação)

Será uma forma de prévia ou de "esquenta"? A Globo anunciou, durante o programa Se joga deste sábado (29/5), que a série Verdades secretas será reprisada a partir de agosto, às segundas, terças, quintas e sextas. A segunda temporada está sendo gravada e deve ser lançada apenas no Globoplay.

Escrita por Walcyr Carrasco em 2015, Verdades secretas mostrava o lado ruim do mundo da moda, com ênfase no chamado book rosa, espécie de prostituição a que modelos são submetidas. A trama girava em torno da modelo Angel (Camila Queiroz), nova estrela da agência de Fanny (Marieta Severo). Não demora para que Angel chame a atenção do empresário Alex (Rodrigo Lombardi), com quem passa a ter uma relação um tanto quanto conturbada.

Além dos protagonistas, o booker Visky (Rainer Cadete), o ex-modelo Antony (Reynaldo Gianecchini) e a modelo Larissa (Grazi Massafera) roubaram a cena. Grazi foi muito elogiada pela performance como uma modelo viciada em crack.

Na segunda temporada, personagens como Angel, Visky e Giovana (Agatha Moreira) estão de volta. O elenco ganha o reforço de nomes como Rômulo Estrela e Christiane Torloni, entre outros.