Caio Castro compartilha vídeo de pastor homofóbico: "respeito a opinião dele"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O ator Caio Castro foi muito criticado nas redes sociais ao compartilhar, na noite de domingo (30/5), um vídeo antigo do pastor Cláudio Duarte em que o religioso condena as relações homoafetivas. "Ele foi sensacional em sua fala", comenta o post publicado por Caio.

"Eu não sou a favor de relacionamento gay, mas eu respeito. Eu tenho as minhas convicções e tenho a base daquilo em que eu acredito", diz o pastor em entrevista ao programa de Raul Gil. "Eu tenho valores e não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas isso não nos torna inimigos. Porque eu não posso me sentar ali com você, te abraçar? Porque você não pode me fazer uma visita na igreja e ser bem recebido?", perguntou ao pastor a Tammy Miranda, que participava da roda de conversa.

O pastor continua dizendo que vivemos um tempo de extremidades que transformou o mundo no que ele é. "Então, eu nunca vou negociar com divórcio, com homossexualismo (sic). Eu não vou negociar, mas eu vou respeitar", finalizou, para ser aplaudido pelo público do programa.

Postagem de Caio Castro sobre vídeo de pastor com conteúdo homofóbico (foto: Instagram @caiocastro/ Reprodução)

Assim que viu a repercussão negativa da postagem, Caio Castro fez outro stories no Instagram tentando se desculpar. "Sobre casamento gay, sobre qualquer relação homoafetiva, sou a favor, sim. Sou a favor do amor entre as pessoas", escreveu o ator.

O galã continua dizendo, porém, que "existem pessoas que não são (a favor da relação homoafetiva), existem pessoas que têm suas convicções e seus costumes diferentes. Precisamos respeitar. Não precisamos, nem devemos aceitar. É sobre isso que o vídeo que eu compartilhei é", continua. "Eu sou contra ele ser contra, mas eu respeito a opinião dele", conclui.

Postagem de Caio Castro sobre vídeo de pastor com conteúdo homofóbico (foto: Instagram @caiocastro/ Reprodução)