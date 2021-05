Allan Massay lança novo single e clipe 'Nada mal te conhecer'

Durante a pandemia, Massay vem lançando uma série de músicas - (crédito: Divulgação)

O cantor brasiliense Allan Massay lançou, na sexta-feira (28/5), o single Nada mal te conhecer. O clipe teve estreia nesta segunda-feira (31/5) no canal do Youtube do artista. A música representa um dos vários lançamentos do cantor no período da pandemia. Em 2020, ele apresentou 13 novas músicas, a maioria produzida em casa com clipes gravados pelo celular. Neste ano, o brasiliense lançou o programa Massay Sessions, que conta com participações especiais de todo o país, incluindo o rapper Israel Paixão, nascido e criado em Ceilândia.

Com 15 anos de experiência em música profissional, Allan começou a carreira com a banda Massay, criada em 2006, um grupo de rock com mais quatro integrantes. “A banda durou mais de dez anos. A gente tocou em vários lugares do Brasil, chegamos a tocar num festival internacional, em Portugal, foi uma experiência muito legal. Mas, com o tempo, os integrantes da banda acabaram criando outros interesses e eu mantive o interesse pela música muito forte”, conta Allan Massay em entrevista ao Correio.

Assim, após o término da banda, o cantor recebeu uma proposta para trabalhar com marketing digital em Moçambique, país na África Oriental. “Lá foi o que que deu, realmente, a virada de página da minha vida. Foi quando eu comecei a ter o contato com a ancestralidade da música brasileira. Eu tocava toda semana lá, tinha contato com vários shows e ali eu falei ‘meu Deus, eu acho que eu descobri meu caminho’, que é a música brasileira”, revela. Então, Allan seguiu para Hollywood com o objetivo de entender mais sobre o mercado musical na prática e, em 2016, voltou para Brasília focado em estruturar a carreira solo, que começou oficialmente em 2018.

“Nova MPB com tempero de mundo” é como Allan Massay caracteriza o estilo das próprias músicas. “Eu acho que o rumo que a música brasileira está tomando é muito legal, porque a gente está ficando cada vez menos estigmatizado por estilo musical. Eu acho que a gente está conseguindo agregar várias coisas dentro de algo único”, opina o cantor, ao avaliar que a capital tem um importante papel na música brasileira atual. “Brasília é uma cidade que tem peculiaridades musicais muito presentes e que ainda é muito desvalorizada dentro desse potencial gigante que tem. Uma missão que eu tenho de vida é tentar levar Brasília não só para o Brasil, mas para o mundo, porque eu sei o quanto a cidade merece ser muito além de política. Aqui tem artistas e músicos maravilhosos que merecem esse reconhecimento”.

O orgulho brasiliense de Allan Massay é evidente pela escolha do cenário do novo clipe da música Nada mal te conhecer, filmado no Lago Paranoá, com a intenção de transmitir leveza nesse momento complicado da pandemia de covid-19. “É uma música bem pop mesmo, que a gente quis deixar simples desde o início, desde a parte musical até a parte estética do clipe. A música transmite alegria na simplicidade”, explica Allan. A nova canção está disponível nas plataformas digitais e o clipe pode ser visto no canal oficial do cantor no YouTube, confira: