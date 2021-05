CB Correio Braziliense

O cantor pernambucano Zé Manoel vai abrir a programação do Palco Virtual nesta quinta-feira (3/6) - (crédito: Divulgação)

O Instituto Itaú Cultural anuncia a retomada da programação do Palco Virtual com mais quatro apresentações musicais. Serão quatro dias de programação via Zoom, de 3 a 6 de junho, às 20h, com exceção do domingo, que será às 19h.

A atração inicial será o pernambucano Zé Manoel, que fará show em voz e piano, com canções sobre as dores, curas e perspectivas da negritude brasileira. O cantor vai apresentar as músicas dos discos Canção e silêncio (2015), Delírio de um romance a céu aberto (2016) e Do meu coração nu (2020).

Na sexta-feira, o grupo paraibano Seu Pereira e Coletivo 401 vai apresentar as faixas autorais que misturam rock, brega e elementos do samba-funk. A banda representa a nova cena da música paraibana com composições que retratam o cotidiano do Brasil. No fim de semana, os shows ficam por conta do grupo gaúcho Dingo Bells e do Duo Gisbranco.







Os próximos shows vão ocorrer de 17 a 20 de junho (quinta-feira a domingo), com as participações de Olívia de Amores, Juliana Linhares, Mônica Salmaso e Renato Braz.

Mais informações estão disponíveis no site do Itaú Cultural.

SERVIÇO

Palco Virtual do Itaú Cultural

De 3 a 6 de junho (quinta-feira a domingo), às 20h (exceto no domingo, que será às 19h). Ingressos na plataforma Sympla. Gratuito. Classificação indicativa: livre.