Músico não queria tomar a vacina por medo de queda de cabelo - (crédito: Divulgação)

O ex-integrante da banda Oasis Noel Gallagher, 54 anos, foi vacinado contra o coronavírus após ser convencido pelos médicos. O músico disse que, inicialmente, havia negado uma consulta para ser imunizado inicialmente.

Durante uma entrevista à Radio Times, Noel Gallagher contou sobre a conversa que o convenceu. Ele declarou que o médico questionou o motivo pelo qual o artista não havia tomado o imunizante contra a covid-19 e Noel respondeu que "para ser sincero, [para evitar] queda de cabelo".

O médico explicou ao músico que não há evidências que comprovem a perda capilar como efeito colateral da vacina. Gallagher, então, questionou: "Você está dizendo que eu devo tomar?". Ele contou que seu médico respondeu: "Não. Eu estou dizendo que se você não tomar, você é um idiota".

O músico especifica que recebeu o imunizante em um hotel na cidade de Winchester, localizada no sul da Inglaterra. Primeiro, ele quis saber o que sentiria após tomar a dose e o enfermeiro, que o reconheceu, disse: "Senhor Gallagher, eu suspeito que o senhor já teve ressacas piores nos anos 1990".

Mesmo imunizado, Noel Gallagher considera ser um "direito humano" não tomar a vacina contra a covid-19 e apoia aqueles que tomam tal decisão.

Noel formava a banda Oasis com o irmão, Liam Gallegher, e com os músicos Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock. A banda de rock inglesa foi formada em 1991 e, em 2009, Noel Gallegher deixou a Oasis após um desentendimento com o Liam. Atualmente, o músico possui a banda Noel Gallagher's High Flying Birds.