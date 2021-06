Novo centro cultural franco-alemão é inaugurado em Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube Aliança Francesa Brasília/ Reprodução)

Brasília possui um novo centro cultural franco-alemão que marca a parceria entre a Aliança Francesa de Brasília e o Instituto Goethe-Zentrum Brasília. Os espaços oferecem cursos e atividades pedagógicas e eventos culturais que evidenciam o diálogo dos países e com o Brasil. No momento, estão realizando atividades no formato remoto, como por exemplo a semana da Língua Alemã que ocorre de 12 a 20 de junho. Mais informações sobre os futuros eventos da parceria podem ser encontradas nas redes sociais dos dois centros culturais.

No primeiro trimestre de 2021, o centro cultural alemão Goethe-Zentrum Brasília se mudou para a tradicional sede da Aliança Francesa de Brasília, na Asa Sul, onde passou a realizar as atividades administrativas, pedagógicas e culturais. A mudança marca o início da parceria franco-alemã, que estreou oficialmente em 25 de maio, em uma cerimônia restrita devido à pandemia da covid-19.

Ao longo do período de atividades remotas, a AF Brasília fez algumas reformas para receber o Goethe-Zentrum Brasília e melhorar a infraestrutura para estudantes e frequentadores. Materiais como cadeiras universitárias, lousas, mesas, entre outros, que compunham o modelo anterior, foram doados a três instituições que promovem assistência social a crianças, pessoas em recuperação, imigrantes e demais.

A Aliança Francesa e o Goethe-Zentrum já atuaram juntos há alguns anos na capital federal em projetos anteriores, como a mostra de cinema Olhares Femininos, realizada em 2019. De acordo com o material de divulgação, os dois centros têm o objetivo em comum de difundir e promover a cultura, os ideais e os valores dos países que representam.

Em vídeo de divulgação, Sabine Plattner, alemã e gerente executiva do Goethe-Zentrum Brasília, confirmou que os dois espaços “têm uma cooperação de longa data” e tiveram os laços “cada vez mais estreitos no intercâmbio de professores” e projetos culturais dentro da associação EUNIC. Foi Matthieu Bernard, diretor da Aliança Francesa, quem teve a ideia de juntar os dois institutos no mesmo espaço físico, para melhor aproveitar a sinergia entre os projetos. “Com certeza vai gerar muitos benefícios para a comunidade, para os brasilienses”, afirmou o gestor. Confira o vídeo completo: