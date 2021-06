Jodie Foster será homenageada no Festival de Cannes

CB Correio Braziliense

Jodie Foster já teve sete filmes apresentados no festival - (crédito: Divulgação)

A atriz Jodie Foster vai receber a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes de 2021. O festival ocorre entre 6 e 11 de julho, em Cannes, na França. A informação foi confirmada pelos organizadores no site oficial do evento.

A primeira vez da atriz no festival foi em 1976, aos 13 anos de idade, promovendo Taxi driver, que venceu a Palma de Ouro. Ao todo, sete filmes de Foster foram exibidos em Cannes, como atriz ou diretora.

"Eu devo muito ao Festival de Cannes, ele mudou a minha vida completamente. Minha primeira vez na Croisette foi um momento definidor. Mostrar um dos meus filmes no festival sempre foi um sonho. Fico lisonjeada que Cannes tenha pensado em mim, e muito honrada por poder compartilhar algumas palavras de sabedoria e contar algumas aventuras para uma nova geração de cineastas", declarou a atriz de O silêncio dos inocentes.

O Festival de Cannes 2021 terá estreias aguardadas, como o musical Annette (com Adam Driver e Marion Cotillard) e a comédia A crônica francesa (Wes Anderson). O cineasta Spike Lee está no comando do júri.