22ª edição do Festival Cena Contemporânea será realizada em julho

(crédito: Cena Contemporânea/Divulgação)

A 22ª edição do Festival Cena Contemporânea, que vai ocorrer de 1 a 10 de julho, já tem programação fechada. Neste ano, o evento vai contar com, aproximadamente, 15 obras, a serem exibidas ao longo de dez dias. As apresentações serão totalmente on-line e gratuitas. O Cena também promoverá encontros para refletir sobre temas como memória, afeto e revolução.

Iniciativa do Festival Internacional de Teatro de Brasília, o Cena Contemporânea completou 25 anos na última edição, em 2020. Com exibição de obras de artistas de vários estados brasileiros, o festival contou com encontros abertos ao público e atividades virtuais gratuitas.

Na 22ª edição, as mostras ocorrerão diariamente, às 21h, com exceção do domingo, que terá sessão às 20h. Cada obra vai ficar disponível por três dias, além do dia da estreia. A última criação será exibida somente no sábado e no domingo.

“Essa é uma nova edição mesmo, com perfil bem diferente do anterior. A única ligação permanece sendo a virtualidade”, afirma a curadora Carmem Moretzsohn, ao Correio.

Os trabalhos serão exibidos pelo site e canal do Festival no YouTube. A programação do evento será divulgada em breve.