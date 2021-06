Após defender tratamento precoce, Baby do Brasil se encontra com Nise Yamaguchi

CB Correio Braziliense

A cantora Baby do Brasil utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (3/6), para publicar um vídeo em defesa da médica Nise Yamaguchi. Nas imagens, as duas tocam piano e aparecem lado a lado sem fazer uso de máscaras.

No Instagram, a artista escreveu:

“Todo meu respeito à essa mulher! Grande médica, @dra.niseyamaguchi, Dra Nise Yamaguchi, de voz doce e suave, com um currículo extraordinário, internacional, uma assumidade, que dedica sua vida a muitos e muitos anos à medicina! Meu carinho todo especial a essa, também pianista incrível, que tocou divinamente para mim “Le lac de côme“ de Giselle Galos! Uau!

Gratidão por sua coragem dignidade e mansidão! Linda! Deus te honrará muito! “ Para cada dia de vergonha, será dupla honra”! Isaias 61:7”

Nas imagens, a médica toca uma canção no piano e elogia a artista por “seu ouvido musical”. Por fim, agradece a presença e diz: “vamos fazer uma oração, pastora”.



A publicação gerou diversas críticas dos fãs:

Baby do Brasil falando bobagem? Fico triste por ser fã dos Novos Baianos, mas não tô surpreso — Ivaldo (@ivasnoopy) June 3, 2021

BABY DO BRASIL MULLHEEEEEEER NAOOOOOOOOOO pic.twitter.com/mMS2vtWnk9 — Pijamakills: ??LOJINHA ABERTA ?? (@pijamakills_) June 3, 2021

Em maio, Baby do Brasil publicou um vídeo se posicionando a favor do tratamento precoce, o mesmo defendido pela médica que depôs na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, na terça-feira (1º/6). “Eu sou prova, faço todo o preventivo desde março de 2020! Ivermectina, Vit C, complexo vitamínico, vitamina D”, diz a legenda da publicação de Baby.