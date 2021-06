Briga de famosos? Após vídeo, celebridades apoiam e criticam Juliana Paes

RN Ronayre Nunes

Esta quinta-feira (3/6) pode até ser dedicada a um feriado santo, mas no mundo das celebridades, o clima está bem longe do tranquilo. Jogando lenha na fogueira da discussão política, a atriz Juliana Paes desabafou após ter sido criticada por ter ido a público reclamar sobre a forma como a médica Nise Yamaguchi teria sido tratada durante participação na CPI da Covid. Com o vídeo da atriz, uma chuva de comentários (com críticas e apoio) de outros famosos deixou o Insta em um verdadeiro clima de guerra.

Tudo começou ainda na última terça-feira (1º/6), quando a Nise participou da CPI da Covid. Segundo Juliana, a médica foi desrespeitada na ocasião: “Show de horror e boçalidades na CPI da Covid. Certa ou errada... Não importa! Intimidação, coação... Fala interrompida... Mulher merece respeito em qualquer ambiente”.

Com o posicionamento, a atriz foi alvo de várias críticas nas redes sociais, com acusações de defender o governo, e nesta quarta-feira (2/6), pela noite, foi novamente a público para comentar o assunto. Em um vídeo de mais de 5 minutos, Juliana se refere a uma “cara colega”, mas não cita claramente um nome.

"Cara colega, apesar de eu ter sido agredida por suas palavras caluniosas, de ter sido invadida pela sua mensagem de noite, de ter sido acusada de ser covarde, desonesta, criminosa, eu me dispus a te responder”, disse.

Juliana ainda deixou claro que não é “bolsominion” e criticou a polarização da política brasileira: "Eu não admito ser colocada em nenhum desses dois pólos. Não quero contribuir para essa polarização doentia. Não nesse momento obscuro, onde o ódio reverbera mais. Ou você é isso ou é aquilo. Isso não existe. Somos múltiplos”.

Apoio e críticas

Com o vídeo, Juliana acabou provocando uma verdadeira briga de celebridades nos comentários. Dani Suzuki e Agatha Moreira, por exemplo, foram algumas das que defenderam Juliana Paes. Letícia Sabatella e Clarice Falcão, entretanto, criticaram a posição da interprete da Bibi perigosa.