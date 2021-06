CB Correio Braziliense

John Mayer já havia postado trecho da canção no Tik Tok - (crédito: Twitter @johnmayer/Reprodução)

O músico John Mayer estreou, nesta sexta-feira (4/6), o single Last train home, primeiro lançamento após o anúncio do álbum Sob rock. A música chega acompanhada de videoclipe, com a participação da cantora country Maren Morris, que divide os vocais da faixa com Mayer.

Em março, o cantor havia postado um trecho da canção na rede social TikTok, anunciando que o novo álbum estava finalizado. Na última terça-feira (1/6), o artista divulgou a data de estreia do disco, 16 de julho.

Sob rock contará com um total de dez faixas. Além de Last train home, as músicas New light, de 2019, e I guess I just feel like e Carry me away, lançadas em 2020, estarão presentes no disco.