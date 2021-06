John Mayer anuncia data de lançamento do oitavo disco da carreira

CB Correio Braziliense

O cantor disponibilizou trechos do disco no Tik Tok - (crédito: Twitter @johnmayer/Reprodução)

Sob rock, oitavo álbum do músico John Mayer, será lançado em 16 de julho. A notícia foi dada pelo próprio artista nas redes sociais, na última terça-feira (1/6). No dia anterior, segunda-feira (31/5), o cantor havia anunciado que o primeiro single do disco, Last train home, será disponibilizado em todas as plataformas digitais na próxima sexta-feira (4/6).

Mayer já havia anunciado, há alguns meses, que o disco estava finalizado. Por meio do TikTok, o cantor disponibilizou alguns trechos de novas músicas para que os fãs pudessem escutar antes do lançamento. Já nos últimos dias, o músico vinha postando stories no Instagram dando indícios do novo projeto, com frases como “É hora de amar um álbum novamente”.

Em entrevista com o apresentador Kerwin Frost, John Mayer havia afirmado, em março de 2021, que as novas músicas seriam disponibilizadas em abril. No entanto, o lançamento foi adiado. O motivo da mudança de datas foi possivelmente causado pela negociação em andamento que existe entre o cantor e a Paramount Plus. O serviço de streaming tem mostrado interesse para que Mayer se torne o apresentador da versão americana do talk show Later... with Jools Holland. O artista até brincou sobre o atraso ao anunciar o novo single, escrevendo: “Eu disse abril? Eu quis dizer junho”.

O último álbum lançado por John Mayer foi The search for everything, que estreou em 2017. Durante a turnê do disco, Mayer chegou a passar pelo Brasil, realizando shows em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o artista se dedicou à banda Dead & Company, formada pelo cantor em parceria com membros do grupo Grateful Dead. Além disso, o músico lançou alguns singles avulsos, como New light, em 2018, e I guess I just feel like e Carry me away, em 2019.

O mês de junho também marca o aniversário de 20 anos do disco de estreia de Mayer, Room for squares. O trabalho rendeu ao cantor o primeiro Grammy da carreira, em 2002, como Melhor vocal pop masculino por Your body is a wonderland.