CB Correio Braziliense

(crédito: Leandro Franco/Divulgação)

A dupla sertaneja Simone e Simaria será a estrela da nova websérie Papo de brahmeira. Ao longo de quatro episódios, as irmãs receberão cantoras do estilo musical para debates sobre diversos temas, como a presença feminina no sertanejo.

Além das artistas que serão recebidas na websérie, haverá espaço para interação com o público. Por meio das redes sociais, Simone e Simaria irão compartilhar momentos com a audiência, até mesmo com os que não são fãs da dupla ou de música sertaneja.

Papo de brahmeira será um dos primeiros projetos das irmãs após o nascimento de Zaya, filha de Simone. A cantora deu luz à filha, fruto do relacionamento com o empresário Kaká Diniz, em fevereiro, nos Estados Unidos. Enquanto isso, Simaria se dedicou à carreira solo com o lançamento da faixa Melocotón. O single foi lançado no mês de maio, em parceria com o cantor mexicano Juan de Dios Pantoja, conhecido como JD Pantoja.