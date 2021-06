BTS lança EP com duas novas versões da música de sucesso 'Butter'

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter @bts_bighit/Reprodução)

O grupo sul-coreano BTS lançou a música Butter em maio deste ano e ganhou vários recordes, como a chegada ao topo da Billboard Hot 100, a mais importante parada de sucessos dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (4/6), o BTS apresentou o novo EP Butter (hotter, sweeter, cooler), com três remixes e o áudio instrumental da canção lançada em maio. As versões Sweeter remix e Cooler remix são as novidades da banda.

Além disso, o grupo divulgou o clipe de Butter (cooler remix), confira:

O BTS lançou a versão Butter (hotter remix) em 28 de maio, também com um clipe:

Os novos remixes podem estabelecer o grupo na liderança da Billboard Hot 100 nas próximas atualizações. Butter representa o segundo single da banda lançado completamente em inglês. Atualmente, o grupo se prepara para lançar BTS, the best, disco japonês que chega às plataformas em 16 de junho.