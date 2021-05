BTS quer fazer shows no Brasil em 2022, se a pandemia permitir

CB Correio Braziliense

Ainda é preciso controlar a pandemia para que os shows do BTS possam ser feitos no Brasil - (crédito: AFP PHOTO / MTV )

O BTS, um dos grupos mais conhecidos na cena do pop coreano, planeja retornar ao Brasil no primeiro semestre de 2022, segundo o jornalista José Norberto Flesch, que compartilhou a informação via YouTube, nesta quarta-feira (12/5). A vinda do grupo de K-pop dependerá do avanço da vacinação e dos desdobramentos da pandemia.

Se concretizada, a passagem do BTS pelo Brasil em 2022 não será a primeira do grupo no país. Em maio de 2019, durante a turnê Love yourself: speak yourself, a banda realizou duas apresentações com ingressos esgotados no Allianz Parque, em São Paulo.

Ainda sem confirmar a possível vinda, o BTS lançará, na próxima sexta-feira (21/5), a faixa Butter, acompanhada de videoclipe. O single marcará o retorno do grupo às músicas cantadas inteiramente em inglês, depois do sucesso Dynamite.