Padre Reginaldo Manzotti realiza 2ª edição da live junina 'Arraiá do seu vigário'

CB Correio Braziliense

(crédito: FabioManzotti/Divulgação)

Nesta sexta-feira (11/6), o padre Reginaldo Manzotti realizará a 2ª edição do Arraiá do seu vigário. A live dedicada aos festejos juninos ocorre por meio do canal oficial do sacerdote no YouTube, a partir das 19h. A programação da noite também será transmitida pela TV Evangelizar e Rádios Evangelizar AM e FM.

Com participações especiais, música e receitas de comidas típicas, a live também vai celebrar os santos juninos São Pedro (29/6), São João (23/6) e Santo Antônio (13/6). Serão compartilhados com o público os principais traços culturais da festa em cada região do Brasil, como danças e outras tradições, mediados pelas orações do padre.

A interação com o público fica por conta da hashtag #arraiamanzotti2. Por meio dela, os fiéis podem contar histórias sobre a ligação com a festividade e os santos, além de compartilhar fotos e outros conteúdos relacionados. O material selecionado será mostrado durante a transmissão on-line do evento.

Edição de estreia

A primeira edição do Arraiá do seu vigário ocorreu em 19 de junho do ano passado, com a duração de quatro horas e contou com performances musicais do padre Reginaldo Manzotti. Ao todo, o evento on-line bateu 1 milhão de visualizações no YouTube, além de arrecadar mais de 120 toneladas de alimentos para famílias e instituições carentes. O sacerdote já conta com números expressivos nas redes: tem 7.3 milhões de seguidores no Facebook, 3,6 milhões no Instagram e 2,61 milhões de pessoas inscritas no canal do YouTube. Confira a primeira Live Manzotti: