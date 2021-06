Clássico da literatura infantil, '101 Dálmatas' ganha edição especial

CB Correio Braziliense

(crédito: Disney/Reprodução)

A Editora Melhoramentos lança uma edição especial de 101 Dálmatas, da coleção Clássicos Inesquecíveis, com capa dura e ilustrações desta aventura da Disney. Neste ano, a história voltou à tona com o recente lançamento do filme live-action Cruella, protagonizado por Emma Stone. A editora também lança uma edição especial do clássico A pequena sereia, que terá um filme live-action no final do ano.

Na história de 101 Dálmatas, os filhotes de Pongo e Perdita são sequestrados pela malvada Cruella De Vil e precisam de ajuda para se salvarem. A trama reforça valores familiares e apresenta personagens com atributos como determinação, coragem e criatividade. Além de atrair o público que gostou do novo filme de Cruella, a nova edição pode agradar os fãs da série da Disney Descendentes, que apresenta Cameron Boyce como filho da Cruella De Vil na trama.

Na sexta-feira (4/6), o estúdio Disney confirmou a sequência de Cruella e se disse satisfeito com os elogios recebidos pelo público e pela crítica, além do resultado do longa nas bilheterias mundiais (US$ 48,5 milhões).

Ficha técnica

Obra: Clássicos Inesquecíveis 101 Dálmatas

Autor: Disney

Tradutor: Melhoramentos

Número de páginas: 68

Altura: 28,5 cm

Largura: 23,5 cm

ISBN: 978-65-5539-234-0

Preço sugerido: R$ 49,00

Obra: A Pequena Sereia

Autor: Disney

Tradutor: Melhoramentos

Número de páginas: 72

Altura: 28,5 cm

Largura: 23,5 cm

ISBN: 978-65-5539-235-7

Preço sugerido: R$ 49,00