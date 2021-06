"The Boys" divulga primeiras imagens de Jensen Ackles na série

RN Ronayre Nunes

A nova temporada de The Boys terá algumas novidades - (crédito: Reprodução/Twitter/@theboys - Amazon Prime Vídeo/Divulgação)

Para jogar a última pá de terra sobre o túmulo do eterno Dean Winchester, de Supernatural, o ator Jensen Ackles, apareceu, nesta segunda-feira (7/6) como o novo personagem da série The Boys, da Amazon Prime Video. Dando vida ao Soldier Boy, Ackles fará uma “releitura” do popular Capitão América.



“Ele é o Capitão f*dão agora, América”, apresentou na legenda o perfil da série no Twitter.

No domingo (6/6), Ackles tinha mostrado no Instagram como será o escudo do personagem.

Spoilers a parte, o Soldier Boy será um dos “heróis originais”, que lidera o grupo Payback, que em The Boys antecipou os Sete. Como o Capitão América da Marvel, o Soldier Boy da série também combateu os nazistas na Segunda Guerra Mundial e tem como principal arma o escudo.



A terceira temporada de The Boys ainda não tem data de estreia, mas está disponível no Brasil pelo streaming da Amazon Prime Video.