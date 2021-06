Noivado de Liam Payne e Maya Henry chega ao fim

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Daniel LEAL-OLIVAS)

O cantor Liam Payne, do grupo One Direction, disse que está solteiro em entrevista a Steven Batlett, no podcast The diary of a CEO. A afirmação deu um susto nos fãs dele, pois há 10 meses ele e a modelo Maya Henry ficaram noivos. Os dois namoravam desde setembro de 2019.

"Estou desapontado comigo mesmo por continuar a magoar as pessoas. Isso me irrita. Só não tenho sido muito bom em relacionamentos", disse Liam. O cantor continuou dizendo que precisa de investir no autoconhecimento para que os próximos relacionamentos deem certo.

"Preciso trabalhar em mim antes de me colocar em outra pessoa. E eu sinto que isso foi onde cheguei no meu último relacionamento. Só não estava mais dando uma versão muito boa de mim, que não apreciava e não gostava de ver", concluiu o cantor.