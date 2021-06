Música do Detonautas critica o roqueiro ‘reacionário’

CB Correio Braziliense

Na música, os Detonautas criticam roqueiros que disseminam ideias autoritárias - (crédito: Bruno Kaiuca )

Já está disponível em todas as plataformas digitais o mais novo single Roqueiro reaça, do Detonautas Roque Clube. A música é uma crítica aos roqueiros reacionários que, segundo o vocalista Tico Santa Cruz, proliferam pelas bandas dando voz a “autoritarismo e negação”, como diz a letra da música.

Produzida por Tico Santa Cruz, Renato Rocha e Phil, e gravada por Renato Rocha no estúdio Pedregulho e por Fábio Brasil no estúdio Mobilia Space, Roqueiro reaça é mais uma letra escrita pela banda no período de pandemia, ao lado de Carta ao futuro, Micheque, Mala cheia, Kit gay e Político de estimação.

Em julho, saem os últimos três singles que formarão o álbum completo: Clareia, Bandeiras do Brasil, e Carta ao futuro, gravado em versão acústica. Além de Tico nos vocais, o Detonautas Roque Clube é composto por Renato Rocha e Phill, nas guitarras, Fábio Brasil, na bateria, e André Macca, no baixo.