Regina Duarte perde 100 mil seguidores em um dia: "O que será que aconteceu?"

Regina Duarte se perguntou em post: ''onde foi que errei?'' - (crédito: Isac Nóbrega/PR)

A atriz Regina Duarte se espantou na noite desta terça-feira (8/6) ao perceber que havia perdido cerca de 100 mil seguidores no Instagram em um dia. Ela fez um post cobrando uma explicação dos administradores das redes sociais.

"Ontem eu comemorei, toda feliz, os 2 milhões e quatrocentos mil seguidores, lembram? Hoje amanheci com 2.300. Com profunda dor e indizível decepção pergunto: o que será que aconteceu? Onde foi que eu errei?", escreveu a atriz.

Regina ainda disse que está achando difícil entender essa conta e pede ajuda ao próprio Instagram: "Será que o pessoal do @instagram consegue me explicar? Devo me dirigir a quem?"

Nos comentários, poucos resolveram responder à pergunta de Regina dizendo que ela errou ao aceitar o cargo de secretária especial de cultura do Governo Federal. A maioria apoiou a atriz, deixando claro que ela deveria comemorar os que ficaram e não lamentar pelos que deixaram de seguir o perfil dela. Alguns culparam a esquerda e os "comunistas" pelo desaparecimento do seguidores.