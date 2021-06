Cleane Gomes, irmã do rapper Criolo, morre aos 39 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Cleane Gomes, irmã do rapper Criolo, faleceu aos 39 anos de idade em decorrência de complicações da covid-19. Apesar de o artista não ter se manifestado sobre a perda, a mãe dele, Maria Vilani, confirmou e lamentou nas redes sociais. "Minha querida filha Cleane, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que você nasceu", desabafou a mãe.

A mãe confirmou que, apesar de se pronunciar apenas nesta terça-feira (8/6), Cleane faleceu no último sábado (5/6). "Não sinto revolta pela pandemia, nem pelo descaso do governo em relação às vacinas, porque sinto no meu coração e na minha alma que você partiu no seu momento de partir, se não fosse a covid-19, seria qualquer outro motivo", relatou a mãe do artista.

Maria fez uma série de elogios para a filha: "Você foi embalada com muito carinho por mim, seu pai e seus irmãos, você era a nossa princesinha, e para a sua avó paterna você era um raio de sol. Minha filha, você foi boa mãe, boa filha, boa irmã, magnífica tia, uma excelente amiga e professora, uma grande artista circense e cênica, artista plástica, compositora e poeta das boas. Dona de um coração maior que o corpo. Aprendi muito com você".



"Agradeço a Deus o tempo que Ele permitiu a sua presença nesse plano terrestre. o texto vai cheio de erros, mas cheio de amor, aceitação e resignação. Seria egoísmo não aceitar a sua libertação. Deus te abençoe", finalizou Maria.