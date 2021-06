CB Correio Braziliense

Localizado no Eixo Monumental, o Complexo Cultural Funarte retornará à carga administrativa da Secec-DF - (crédito: Janine Moraes)

O Complexo Cultural Funarte de Brasília voltará a ser administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). Cedido para o governo federal até 2024, o espaço aguarda a assinatura do Termo de Rescisão pelo presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte).

Após a assinatura, o local, que é um dos instrumentos culturais mais simbólicos do Distrito Federal, será incluído no circuito de teatros e galerias gestados pela repartição.

“O governo federal tem o prazo de 30 dias para a devolução [do Termo de Rescisão]. A Secec e a Funarte discutem ainda um acordo de cooperação para que os funcionários do órgão federal possam continuar trabalhando no equipamento. Um Plano de Trabalho deve ser encaminhado para análise de viabilidade”, explica o subsecretário de Administração Geral, Tiago Gonçalves, em comunicado.

A decisão da retomada foi discutida em reuniões presenciais e com troca de ofícios. O objetivo da Secec é ter um espaço cultural apto a receber espetáculos de médio e grande porte.

“Resgatar esse Complexo Cultural para o GDF é como recuperar uma página importante da cultura de Brasília, que precisa ser continuamente escrita pela arte. Em breve, as salas Plínio Marcos e Cássia Eller voltarão a ser palco para os artistas que estão com seu grito contido na garganta para fazer arte”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, em nota de divulgação.

Reabertura

Nesta quinta-feira (9/6), a equipe da Secec visitou o Complexo para avaliar a necessidade de mão de obra para limpeza, segurança e brigada do local. O secretário Bartolomeu Rodrigues também revelou que busca encontrar um nome representativo da cultura brasiliense para batizar o Complexo Cultural. “As salas e galerias permanecerão como estão”, garante.

O Complexo Cultural Funarte de Brasília, situado no Setor de Divulgação Cultural (Eixo Monumental), é composto pela Sala Plínio Marcos, Sala Cássia Eller, Galeria Fayga Ostrower e Espaço Marquise/Entorno, além de galpões e salas de ensaios para dança.