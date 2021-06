Neil Gaiman revela bastidores da série 'Sandman' na Netflix

CB Correio Braziliense

Neil Gaiman visitou os cenários da produção - (crédito: Divulgação)

Na terça-feira (8/6), a Netflix divulgou o teaser da série Sandman, uma adaptação da HQ de Neil Gaiman. As primeiras imagens foram liberadas durante o segundo dia da Geeked Week, evento virtual de cultura pop, e traz o próprio autor falando sobre os bastidores da série ao lado dos atores Tom Sturridge e Gwendoline Christie.

"A série está sendo feita para quem ama Sandman e por gente que ama Sandman. Mal posso esperar até que as pessoas vejam isso", explicou o autor. Durante o teaser, Gaiman visita os cenários e fica surpreso com a superprodução e com os detalhes.

A atriz Gwendoline Christie foi escalada para o papel de Lúcifer, enquanto Tom Sturridge será o protagonista, Sonho. Ambos afirmaram serem fãs da história em quadrinhos e disseram estar muito felizes em participar da série. "Tudo foi feito nos mínimos detalhes e muitos recursos foram mobilizados para dar vida à história", garantiu a atriz.

Ainda sem previsão de estreia no streaming, a série terá 11 episódios na primeira temporada e será inspirada no arco de histórias Prelúdios e noturnos.





Confira o teaser: