CB Correio Braziliense

A série distópica "O sol só vem depois" (2020), de José Roberto Bassul, será uma das obras exibidas no SP-Arte Viewing Room - (crédito: José Roberto Bassul)

Com a participação de veteranos e novos talentos das artes visuais, a segunda edição do SP-Arte Viewing Room ocorre de 9 a 13 junho. No evento, a Referência Galeria de Arte de Brasília vai apresentar a mostra De perto, com obras selecionadas pela galerista Onice Moraes em conjunto com os artistas visuais. O evento será virtual, pelo site da SP-Arte Viewing Room.

A exposição coletiva De perto vai contar com os trabalhos de Alice Lara, Carlos Vergara, Christus Nóbrega, Clarice Gonçalves, Claudio Tozzi, João Angelini, José Roberto Bassul, Luiz Aquila, Pedro Gandra, Ralph Gehre, Raquel Nava, Rogerio Ghomes, Veridiana Leite e Virgílio Neto.

As produções irão retratar o momento em que o mundo e o país se encontram. Alguns trabalhos da mostra são inéditos e foram produzidos durante o período da pandemia. Outros são de anos anteriores, mas ainda se relacionam com as questões sociopolíticas vigentes.

Para Fernanda Feitosa, diretora e fundadora da SP-Arte, o avanço do digital é inevitável. “As plataformas digitais irão, cada vez mais, potencializar o alcance do mercado como um todo, abrindo ainda mais as portas para o cenário internacional ou mesmo aproximando novos colecionadores, que se sintam mais à vontade no ambiente online. O digital, é claro, não substitui o contato físico, a sensação de ver uma obra presencialmente, mas traz uma experiência que pode ser um complemento à experiência presencial", afirma em comunicado à imprensa.

Nesta edição do SP-Arte Viewing Room, serão exibidas ao público fotografias, vídeos, pinturas e trabalhos de mais de 115 artistas expositores.

Serviço

2ª edição do SP-Arte Viewing Room

De perto: Mostra coletiva on-line. De 9 a 13 de junho. Gratuita. Classificação indicativa: livre.