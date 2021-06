Série original da Amazon Prime, 'Cruel Summer' ganha primeiro trailer

CB Correio Braziliense

A série conta uma história a partir de várias perspectivas diferentes - (crédito: Divulgação/ Amazon Prime Video)

O Amazon Prime Video anunciou a produção de uma nova série original. Cruel Summer, do estúdio independente Entertainment One (eOne) em parceria com a Iron Ocean Productions, terá a primeira temporada lançada exclusivamente no Prime Video no dia 6 de agosto.

Com dez episódios, o thriller psicológico se passa ao longo de três verões nos anos 1990, quando uma adolescente popular desaparece e outra garota, que antes era deixada de lado por ser um pouco estranha, se transforma no centro das atenções na cidade. Cada episódio conta a história de uma perspectiva diferente.

Confira o trailer:

A série é estrelada por Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew. Max Winkler dirigiu e foi produtor executivo do piloto.

A produção executiva conta com Jessica Biel e Michelle Purple (The sinner), com o criador e produtor executivo Bert V. Royal (A mentira) e a showrunner e produtora executiva Tia Napolitano (Grey’s anatomy).