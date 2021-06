João Figueiredo e Sasha Meneghel passam apuro na hora de sair de Dubai

CB Correio Braziliense

João Figueiredo e Sasha se empolgaram e compraram demais em Dubai - (crédito: Instagram @joaofigueiredof/ Reprodução)

Casados há pouco tempo, João Figueiredo e Sasha Meneghel passaram por um apuro no término da viagem deles por Dubai. O rapaz contou no stories do Instagram que ele e Sasha compraram demais e que, na hora de se preparar para ir embora, descobriram que as malas que eles levaram não comportavam tanta coisa.

"Agora é 1h e simplesmente está faltando uma mala", afirma João Figueiredo, num riso que parece de nervoso. "A gente não tem onde por tudo o que comprou e não tem onde comprar uma mala por causa do horário", completa o rapaz.

No stories seguinte, o genro de Xuxa contou que ele e Sasha correram "o maior shopping do mundo de ponta a ponta, mas todas as lojas estão fechadas". No vídeo, ele ainda escreveu "isso a Globo não mostra".