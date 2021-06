Faustão é internado e não pode gravar o Domingão pela primeira vez

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo/Reprodução)

O apresentador Fausto Silva foi internado nesta quinta-feira (10/6) após acordar se sentindo mal. Ele foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. As gravações do programa Domingão do Faustão do próximo domingo, que aconteceriam nesta sexta-feira (11/6), foram canceladas. Pela primeira vez em 32 anos na Rede Globo, Faustão deixará de gravar o programa por um problema de saúde. As informações são do portal Notícias da TV.

Os primeiros exames realizados no hospital exibiram que Fausto Silva está com infecção urinária. Como o tratamento exige medicação intravenosa e pode haver alterações nos quadros de glicemia e pressão arterial, os médicos decidiram manter o apresentador internado até sábado (12/6), quando ele deve ter alta.

Faustão passa bem e está sendo acompanhado pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo nefrologista Bento Cardoso dos Santos e por seu médico pessoal, Arnaldo Cevidanes. De acordo com o Notícias da TV, a Globo ainda não decidiu o que fazer com o próximo Domingão do Faustão. As opções são exibir uma reprise ou um mix de vários programas. No domingo (13/6), o programa deveria receber Dandara Mariana, Robson Caetano e Sophia Abrahão.

Rumores de que Fausto Silva estaria passando por problemas de saúde circularam no início deste ano. Ele passou por "sessões de desinchamento" devido a um edema linfático nas pernas, mas não foi grave. "Agora estou super-bem, zerado, fazendo ginástica", disse o apresentador na época ao Notícias da TV.

Com a confirmação da saída da Globo, Faustão assinou um contrato de cinco anos com a Band, que vale a partir de janeiro de 2022. O último programa do apresentador da Globo está marcado para ser exibido em 26 de dezembro. Não haverá despedida.