Marina Sena lança single ‘Voltei pra mim’ nesta quinta-feira (10/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Sarah Leal/Divulgação)

A cantora pop alternativa Marina Sena apresenta o segundo single da carreira solo, Voltei pra mim, produzido por Iuri Rio Branco. A faixa será lançada nesta quinta-feira (10/6), às 20h, com um videoclipe dirigido por Vito Soares veiculado no canal do YouTube oficial da artista. Na nova música, a cantora foca na temática do amor próprio. “Às vezes estamos em uma relação afetiva e você é aquilo que a outra pessoa aceita porque você quer ser amada por ela. Então, você fica presa dentro dessa situação de ser amável para a pessoa. Não falo de uma relação abusiva, é sobre uma relação normal”, explica Marina em entrevista ao Correio.

O novo single antecede o lançamento do álbum de estreia de Marina Sena, De primeira, que chegará em agosto. Me toca, lançada em janeiro, representa a primeira música da cantora como artista solo e ficou por dois meses na playlist das 50 músicas mais viralizadas do Spotify Brasil. Além disso, Marina Sena estrelou a campanha da plataforma como Artista Radar do mês de maio. “Quando eu vi a minha foto no metrô de São Paulo [na propaganda da campanha Artista Radar do Spotify], eu pensei ‘quem diria? Vim de Taiobeiras, interior de Minas Gerais, e estou aqui, no metrô de São Paulo, o que aconteceu?”, conta a artista. Confira o clipe de Me toca:









Marina Sena iniciou a carreira como vocalista da Outra Banda da Lua e, depois, do Rosa Neon, que se encerrou em março deste ano. “Eu fiquei cinco anos na Outra Banda da Lua e foi tipo uma universidade, foi onde eu me formei como cantora e compositora. O Rosa Neon tirou a gente de um lugar muito pequeno e nos colocou em um lugar maior muito rápido, foi questão de um ano. Então, o Rosa Neon me fez entender como funciona a vida de artista para além da arte”, diz Marina.

Agora, a artista, que se define como uma pessoa ambiciosa, embarca na jornada de seguir a carreira solo. Com aposta no pop alternativo brasileiro para o novo single, Marina Sena destaca o disco que está por vir como “bem abrasileirado, mas muito moderno ao mesmo tempo”.