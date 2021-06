Nando Reis lança single com a participação de Pitty nesta sexta-feira (11/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Carol Siqueira/Divulgação)

Para celebrar o Dia dos Namorados, Nando Reis convidou Pitty para gravar a música Um tiro no coração. A faixa, que tem a gravação original de Cássia Eller, faz parte de uma série de singles do músico paulistano a serem lançados este ano com o nome de Nando hits. O lançamento é nesta sexta-feira (11/6) em todas as plataformas digitais e vem acompanhado de um webclipe.

A música Um tiro no coração foi composta por Nando Reis no final dos anos 1990, quando Cássia Eller, grande parceira musical do cantor, estava no auge. A artista gravou a canção com Sandra de Sá nos vocais e está no álbum Participação especial, lançado em 2002, e que compila duetos de Cássia com diversos artistas.

Pitty, cantora que Nando Reis admira pela representatividade como figura feminina dentro do rock brasileiro, e o cantor apresentam uma regravação dessa canção, que combina com os tempos de incerteza da pandemia de covid-19 pelo caráter melancólico, mas ao mesmo tempo apresenta um contraste alegre com o ritmo.

A canção foi gravada no Space Blues Estúdio, em São Paulo, e conta com Pupillo (bateria e percussão), Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (contrabaixo), Sebastião Reis (violão) e Alex Veley (teclados). A produção é de Nando Reis, Pupillo e Felipe Cambraia.