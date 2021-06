Terceira temporada de 'The mandalorian' é adiada para 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucasfilm Ltd.)

Os fãs de The Mandalorian terão que esperar mais um pouco por novos episódios. A terceira temporada deve ser liberada apenas em 2022, pela Disney+, segundo informações da Collider. O adiamento se deu por causa da produção antecipada de dois novos projetos da Lucasfilm e da agenda do ator Pedro Pascal, que estrela como o protagonista.

Atualmente, o set de filmagens de The Mandalorian está ocupado pela equipe da minissérie Star wars: Obi-Wan Kenobi, estrelada por Ewan McGregor. Antes disso, o espaço estava sendo usado para a produção de The book of Boba Fett, spin-off de The mandalorian, com estreia prevista para final deste ano.

Além da questão do cronograma de filmagens, Pascal tem compromisso com a série The last of us, da HBO, que é uma adaptação do jogo homônimo que deve começar a ser gravada no próximo mês. Todos esses fatores fizeram com que a pré-produção de The mandalorian fosse jogada para o fim deste ano ou início de 2022.