William Bonner promete surpresa no Jornal Nacional e faz post misterioso

(crédito: TV Globo/Reprodução)

William Bonner, que está interagindo cada vez mais em suas redes sociais, fez suspense em seu perfil do Instagram nesta quinta (10/6) e deixou os internautas 'pra lá' de curiosos.



Bonner revelou que um "momento especial" vai acontecer na edição desta quinta do Jornal Nacional. "Hoje vai ter um momento especial no JN. Eu sei o que é. Mas vocês não sabem”, escreveu ele em uma publicação com um emoji de um homem de barba branca.

Logo depois, também no feed, ele aumentou a curiosidade dos seus seguidores: "Então, sobre esse momento especial que vai ter hoje no JN, eu sei até quanto tempo isso vai durar. É, vocês não sabem", afirmou.

Fãs curiosos

Na web, o anúncio de William Bonner deu o que falar. O assunto gerou uma forte repercussão no twitter e vários internautas acreditam que ele vai anunciar sua aposentadoria ou saída do Jornal Nacional.

"William Bonner irá realizar um anúncio hoje ao vivo na programação do Jornal Nacional. As especulações sugerem que o jornalista irá anunciar sua aposentadoria", pontuou um seguidor.

Outros fãs brincaram com a situação. "Bonner vai ficar no lugar do Faustão nas tardes de domingo", garantiu um usuário. "Vão pedir desculpas por ter apoiado o golpe da Dilma e ajudado a colocar o Brasil no buraco que nos encontramos?", ironizou outro.

Confira as publicações misteriosas: