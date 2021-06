Juliette participará de live junina de Wesley Safadão

CB Correio Braziliense

Juliette tem soltado a voz ao lado de nomes como Gilberto Gil e Wesley Safadão - (crédito: Juliette Freire/Instagram/Reprodução)

Cada segundo dos tais 15 minutos de fama vem sendo explorado e aproveitado por Juliette, vencedora do BBB21. Agora, a advogada que ataca de cantora contou em stories do Instagram que participará da live junina de Wesley Safadão, dia 19 de junho, em Campina Grande. O cantor também comemorou a parceria no Instagram.

Juliette contou que voltará à Paraíba "em grande estilo", como convidada no show de um cantor do qual diz ser fã há muito tempo. "Eu vou voltar para minha terra em grande estilo, com coração cheio de gratidão e amor, e com muita vontade de fazer uma festa bem linda pra vocês assistirem de casa", afirmou Juliette.

"Vocês já sabem que o mês de junho é o meu xodó. Eu, como boa paraibana espero o ano inteiro para que chegue essa época linda. Desta vez infelizmente vai ser diferente, não vamos estar juntinhos... Mas vai ter forró do mesmo jeito, cada um na sua casa. Afasta o sofá, faz uma comida de milho e curte o São João", completou.

Wesley Safadão também falou sobre a participação de Juliette na live ao anunciar o show no Instagram. "Juliette, a rainha dos cactos é participação confirmada no #ArraiáDoSafadão dia 19 de junho pra deixar essa festança ainda mais especial", anuncia o cantor.

A aceitação de Juliette entre os seguidores de Safadão foi grande. Nos comentários, fizeram questão de elogiar a voz da vencedora do BBB21. Alguns aproveitaram para pedir que Safadão convide também Rodoffo, colega de Juliette no reality show.