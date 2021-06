Juliette brinca após pegar carona com Anitta: 'O jatinho veio! Só não é meu'

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Após fim do reality show, Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil (BBB21), está mostrando que sabe curtir a vida. Nas redes sociais, a paraibana compartilhou na manhã desta segunda-feira (7/6) que pegou uma carona (e que carona!) com Anitta, no jatinho particular da cantora.

Nos stories do Instagram, a maquiadora brincou sobre o momento e ainda mandou uma indireta para Tiago Leifert, apresentador do programa: "O jatinho veio Tiago Leifert! Só não é meu. Peguei carona com a Anitta", escreveu na legenda das fotos.

Juliette e Anitta em jatinho (foto: Instagram/Reprodução)

Anitta também compartilhou o momento no Twitter: Entra na minha casa, entra na minha vida, usa toda minha estrutura, vira mais que uma amiga". Juliette passou um tempo na casa da funkeira, mas as duas se conheceram há pouco tempo, já que Anitta estava em Miami, nos Estados Unidos.