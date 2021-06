‘Tá passada?’: humorista mineiro ironiza recusa de Pfizer e viraliza nas redes sociais

Td Talita de Souza

“Olha, olha, passando em sua rua o caminhão da vacina. Promoção exclusiva saindo por 50% do valor só para vocês. A preço de custo! Segue o PIX”. A fala é um trecho do vídeo criado pelo humorista e roteirista mineiro Esse menino, que viralizou nas redes sociais entre essa quinta (10/6) e sexta-feira (11/6). Em pouco mais de três minutos de vídeo, o humorista ironiza a falta de resposta do governo Bolsonaro aos e-mails com propostas de compra da vacina da Pfizer, enviados pela indústria farmacêutica ainda em 2020. Veja o vídeo:

A revelação de que 53 e-mails com propostas de vacinas foram ignorados, em um momento em que o país poderia sair na frente na imunização contra a covid-19, foi feita pelo vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no início de junho. Há dois dias, o parlamentar atualizou o número para 81 e-mail. A CPI também descobriu que as ofertas recusadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), permitiam a compra do imunizante estadunidense pela metade do preço.

Para o humorista, o vídeo é uma forma de fazer os brasileiros rirem mas também conhecerem a situação. "Era pra gente tá vacinado, muitas pessoas morreram e estão morrendo por capricho desse b.", escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, Esse menino supõe o tom de cada e-mail. O primeiro sugere que a indústria farmacêutica estava empolgada com a possibilidade de fazer o país em um exemplo de vacinação global, intenção revelada pelo ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten. “Bolsonaro, aqui quem fala é ela, a Pifaizer. Tá passada? Adivinha?? As vacinas estão no grau, mami. Bota a cerva pra gelar, a carne na brasa. Beijinhos científicos, até já, Pifaizer”, performa o humorista.

Já no e-mail número sete, a Pfizer usaria um apelo cultural ao oferecer as vacinas como vendedores ambulantes fazem, citado no início desta matéria. A partir do e-mail 19, o humorista mostra a mudança de tom para uma irritação contínua com o “gelo” dado pelo governo Bolsonaro. “Não vai responder não? Minha amiga ONU andou me contando umas coisas de você que eu não gostei. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Fique esperta”, diz.

Por último, Esse menino imagina o e-mail que simbolizou o fim das tentativas de contato com o Brasil. “Oi Naro [de Bolsonaro], sou eu, a Pfizer. Favor ignorar os últimos e-mails. Agora já fechamos com New York, muito melhor do que você. Eles têm Lady Gaga. Fique aí com sua Juliana Paes. Beijos e boa sorte”, diz.

A publicação original feita no perfil do Instagram do humorista tem, até o momento, 9,5 milhões de visualizações. Entre os mais de 42 mil comentários, há recados de Preta Gil, Fernanda Souza, Grazi Massafera e Bruno Gagliasso, que concordam com as falas ditas.

O vídeo também foi republicado por algumas pessoas no Twitter e há diversas menções das falas ditas por Esse menino.

