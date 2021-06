Fim do mistério: William Bonner revela surpresa que prometeu nas redes

Td Talita de Souza

O "momento especial" do Jornal Nacional, prometido pelo jornalista William Bonner e que alvoroçou as redes sociais durante a transmissão do telejornal na noite de quinta-feira (10/6), surpreendeu a todos que esperavam o fim do mistério. O âncora anunciou, no encerramento do programa, a campanha institucional Fatos e Pessoas, que mostrará o cotidiano dos jornalistas dos veículos do Grupo Globo.

“O motivo dessa iniciativa é desfazer uma ideia equivocada que esses dias tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente”, disse Bonner. “Desde o início da pandemia nós, jornalistas, nunca deixamos de trabalhar. Nós tivemos que tomar todo o cuidado para manter você informado sobre os fatos e protegido das fake news”, explicou.

O intuito é mostrar o lado pessoal dos jornalistas, contato com parentes e áudio entre familiares, em um esforço de mostrar que o trabalho é feito por pessoas que sentem, sofrem e amam. “Jornalista pode até passar uma imagem de que faz isso tudo com facilidade, como se fosse invencível, sem medo de adoecer, sem cansaço, sem saudade. Mas não”, pontuou o âncora.

Renata Vasconcellos completou, ao encerrar o telejornal, emocionada: “Nós damos as notícias que nós próprios vivenciamos”. Depois da fala, os créditos, que tradicionalmente são passados sob a imagem dos âncoras, foram substituídos pela transmissão de imagens dos jornalistas presentes na redação do jornal. Veja o momento:

A ação será transmitida nos intervalos da programação da TV Globo. Assista o teaser da campanha:

Anúncio causou decepção em alguns internautas, outros se emocionaram

Com o suspense, internautas criaram grandes expectativas, como a aposentadoria de Bonner

Após o anúncio, teve quem ficou decepcionado:

Mas também teve aqueles que se emocionaram ou admiraram a Campanha:

