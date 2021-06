Em "publi" bem humorado, Erick Jaquin perdoa McDonald's "pela derrapada"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @erickjacquin/ Divulgação)

Uma semana depois de viralizar com um vídeo em que criticava o serviço de delivery do McDonald's, o chef francês e jurado do MasterChef Brasil Erick Jacquin voltou atrás. Se antes ele disse que "McDonald's nunca mais" ele agora vem de "Eu amo o Méqui".

A "nova atitude" de Jaquin vem também no Instagram num bem-humorado post patrocinado. Nele Jacquin aparece com um pacote do serviço de entregas do McDonald's ao som de uma paródia do hit Rita, sucesso na voz de Thierry. A letra começa pedindo "ó, Méqui, volta pra minha casa. Volta, Méqui, que eu perdoo a derrapada" e termina com "ô, Méqui, eu não resisto" e com Jacquin se declarando "eu amo Méqui."

Entre os comentários do post, houve quem levasse a o "perdão" de Jacquin na brincadeira, mas o francês também recebeu críticas por ter feito publicidade de uma rede que ele havia criticado uma semana antes. Alguns até levantaram a hipótese de os dois posts - esse e o das críticas -- fazerem parte da mesma campanha. Vale lembrar que o post anterior não tem o aviso "em parceria com" que há no mais recente.

O colega de Jacquin, chef e apresentador do Top chef Brasil, Felipe Bronze classificou Jacquin de "gênio" pela ação. Um seguidor ponderou: "Dois fatos: sabe cozinhar e sabe ganhar dinheiro. Apenas respeitem".

As críticas

No post publicado em 4 de junho, Erick Jacquin jurou que "não vai ter próxima vez. Mc Donald's nunca mais" e ainda criticou que a rede de sanduíches ofereceu um crédito como pedido de deculpas: "crédito não mata fome".